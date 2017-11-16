У Кремлі зізналися, що Путін має вплив на ватажків ОРДЛО

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Четвер, 16 листопада 2017, 16:44

Президент Росії Володимир Путін має вплив на керівництво так званих "ДНР" й "ЛНР".

Про це заявив журналістам у четвер його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ці республіки живуть самостійним життям, але президент ніколи не приховував, що у нього є можливість звертатися із закликами, можливість чинити певний вплив - не безмежний, але певний", - сказав він.

За словами прес-секретаря, саме цим впливом скористався Путін, коли говорив з ватажками ОРДО Олександром Захарченко та ОРЛО Ігорем Плотницьким.

Як відомо, 15 листопада Пєсков заявив, що Путін поговорив по телефону з Захарченком та Плотницьким. Він нібито запропонував їм провести масштабний обмін заручників між Україною і бойовиками.

"Захарченко та Плотницький в цілому підтримали цю ініціативу", - зазначив Пєсков.

Теми: Путін Росія Донбас
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