Після розмови з Путіним в ОРЛО кинулися перевіряти здоров'я заручників

Ватажок ОРЛО Ігор Плотницький доручив перевірити стан полонених перед передачею їх українській стороні.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Відзначається, що він дав доручення керівнику робочої групи так званої "ЛНР" з обміну заручниками Ользі Кобцевій перевірити умови утримання українських в'язнів, чи потрібна їм медична допомога, щоб "їх стан був задовільний".

Також в сепаратистському виданні повідомляють, що подібне рішення Плотницький ухвалив після телефонних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 15 листопада.

Там відзначили, що готові передати Україні 74 полонених в обмін на 306 своїх.

У свою чергу представник контактної групи від України Ірина Геращенко раніше говорила про передачу іншій стороні 313 чоловік. За її словами, в ОРДЛО підтвердили наявність лише 88 українських полонених зі списку 157, запитуваних Києвом.

У ОРЛО заявили, що "пані Геращенко не володіє до кінця всією інформацією".

Як відомо, 15 листопада лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Також повідомлялось, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Пізніше лідер так званої "ДНР" Олександр Захарченко підіграв Путіну і Медведчуку в питанні обміну полоненими з Києвом. Він заявив, що "обмін полоненими не повинен залишатися питанням війни і торгівлі".