ГПУ розповіла деталі обшуків в "Укрзалізниці"

Генпрокуратура спільно з поліцією проводять обшуки в одному з департаментів ПАТ "Укрзалізниця" та у переможців торгів у рамках справи про розкрадання коштів під час закупівель.

Про це повідомляє сайт ГПУ.

"Проводиться близько 50 обшуків у рамках кримінального провадження за фактом привласнення службовими особами ПАТ "Українська залізниця" коштів в особливо великих розмірах під час проведення у період 2015 – 2017 років закупівель скріплень рейкових, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.

Обшуки проходять у службових приміщеннях департаменту та його філії, за місцем проживання службовців, в офісних приміщеннях та помешканнях керівників суб’єктів господарювання, які перемагали на торгах "Укрзалізниці" у 2015 – 2017 роках.

"За ухвалами суду надано дозвіл на вилучення тендерної та бухгалтерської документації, інформації на комп’ютерних носіях, відібрання зразків поставленого товару, з метою можливості подальшого проведення …необхідних експертних досліджень", - додали у ГПУ.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Як відомо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що 16 листопада правоохоронці проводять обшуки у 6 регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці".

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія", - написав Омелян.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявив, що жодних обшуків у справі "Укрзалізниці" у нього не було.

Як відомо, у листопаді 2016 року депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що брати Дубневичі збагачуються на держзакупівлях "Укрзалізниці".

25 січня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував на засіданні уряду главу "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Зокрема, Омелян звинуватив Балчуна в корупції і співпраці з Дубневичами.

Глава "Укрзалізниці" Балчун визнав, що спілкується з нардепом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з транспорту.

Як відомо, "Укрзалізниця" закуповує запчастини, які виробляють компанії братів Дубневичів.

Конфлікту Омеляна і Балчуна передувало рішення Кабінету міністрів, який перепідпорядкував "Укрзалізницю", забравши її у Міністерства інфраструктури.Згідно з цим рішенням, "Укрзалізниця" буде підпорядковуватися напряму уряду.

У лютому Національне антикорупційне бюро отримало доступ до документів ПАТ "Укрзалізниця" для розслідування закупівель продукції у компаній нардепів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів.