Головні новини дня – за 60 секунд

Сумнівний директор ДБР, спецоперація на Закарпатті, прийняття закону, який перешкоджає тиску силовиків на бізнес, нові вихідні, скасування карбування дрібних монет - новини, які обговорювали 16 листопада.

Про нового директора ДБР. Директором Державного бюро розслідування став Роман Труба. Кандидатуру Труби підтримали 9 членів комісії (усі). Першим заступником обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора - заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Варченко очолює процесуальне керівництво в так званому "департаменті Кононенко-Грановського" в Генпрокуратурі.

Про спецоперацію на Закарпатті. На Закарпатті силовики проводять масштабну спецоперацію з протидії контрабанді. До спецоперації долучено підрозділи МВС України та військової прокуратури. Затримано екс-керівника управління Держгеокадастру у Берегівському районі.

Прокуратурою встановлено, що посадовці управління Держгеокадастру у 2015-2016 роках, зловживаючи владою та діючи в інтересах третіх осіб, переоформлювали землі вздовж державного кордону. Загалом було переоформлено право власності на 140 га землі.

Про маски-шоу. Народні депутати більшістю голосів підтримали законопроект, який захищає підприємців від тиску силовиків. За новим законом, якщо під час обшуків були вилучені документи підприємців, техніка та інші матеріали без присутності адвоката, то вилучені матеріали не зможуть надалі використовуватися стороною обвинувачення.

Про свята. Народні депутати підтримали законопроект №5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

Про дрібні монети. Національний банк підготував проект постанови, яка пропонує припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Про Бакая. Таганський суд Москви, повторно розглянувши клопотання слідчих органів пом'якшив запобіжний захід колишньому главі українського "Нафтогазу" Ігорю Бакаю, обвинуваченому в РФ в шахрайстві, з взяття під варту на домашній арешт, продовживши цей захід до 12 січня.