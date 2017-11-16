РосЗМІ заговорили про готовність ОРДЛО перейти від війни до дипломатії

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Четвер, 16 листопада 2017, 22:44

В ОРДО заявляють, що сподіваються на дипломатичне врегулювання конфлікту і готові до практичних кроків.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в ОРДО.

За версією співрозмовника, ситуація ускладнюється нібито через "недотримання Києвом домовленостей в рамках Мінського процесу".

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

"Захарченко та Плотницкий в цілому підтримали цю ініціативу", - зазначив тоді Пєсков.

Раніше процес обміну заручниками був заблокований після заяви Путіна про принцип "всіх на всіх".

Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками більше 3 сотень людей, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги. Наприклад - звільнення 42 осіб, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі.

Також в списку представників ОРДЛО - ті, хто скоїв тяжкі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства.

Теми: ОРДЛО Донбас війна Росія
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