У Бахмуті виявили авто з гранатами і набоями
У Бахмуті група реагування патрульної поліції під час перевірки автомобіля виявила більше 400 набоїв, 5 гранат і тротилову шашку.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"У Бахмуті ГРПП зупинили для перевірки автомобіль під керуванням громадянина 1971 року народження. Під час огляду транспортного засобу під сидінням у сумці знаходилися більше 400 набоїв калібром 7,62 мм, тротилова шашка вагою 200 грамів, 5 гранат Ф-1 та РГД-5", - йдеться у повідомленні.
Слідство повинно встановити, куди прямувала автівка та кінцеве призначення зброї.
Відкрито кримінальне провадження за ч. ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу, тривають спецзаходи.
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