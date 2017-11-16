У Бахмуті виявили авто з гранатами і набоями

636 переглядів
Четвер, 16 листопада 2017, 23:15

У Бахмуті група реагування патрульної поліції під час перевірки автомобіля виявила більше 400 набоїв, 5 гранат і тротилову шашку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"У Бахмуті ГРПП зупинили для перевірки автомобіль під керуванням громадянина 1971 року народження. Під час огляду транспортного засобу під сидінням у сумці знаходилися більше 400 набоїв калібром 7,62 мм, тротилова шашка вагою 200 грамів, 5 гранат Ф-1 та РГД-5", - йдеться у повідомленні.

 

Слідство повинно встановити, куди прямувала автівка та кінцеве призначення зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу, тривають спецзаходи.

Теми: Донбас поліція зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РосЗМІ заговорили про готовність ОРДЛО перейти від війни до дипломатії 16 листопада 2017, 22:44
У Сенаті США заявили про зміну політики щодо надання зброї Україні 16 листопада 2017, 20:58
Бойовики 9 разів порушили перемир’я, втрат немає 16 листопада 2017, 18:40
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГПУ порушила кримінальне провадження проти Ситника
Головні новини дня – за 60 секунд
Комісія обрала двох замів директора ДБР Труби
Комісія обрала директора ДБР
Усі новини
Переселенці

Перший в Україні соціальний готель у Харкові

Made in Ukraine

Утеплюємося: 8 виробників зимових шапок

київ

Бар з настоянками на Малій Житомирській