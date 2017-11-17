Стан здоров'я заарештованого в Криму українця Балуха погіршується

Повернення в СІЗО небезпечне для здоров'я українського активіста Володимира Балуха, справу якого повторно розглядають в підконтрольному Росії Роздольненському суді Криму.

Про це повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, пише Крим.Реалії.

"У нього з'явилися проблеми і зі спиною, і з нирками, він повідомляв і про проблеми з серцем. Ми серйозно побоюємося за його здоров'я. Наближається зима, через холод проблем із загостренням хвороб буде тільки більше", - сказала Скрипник.

За словами правозахисниці, засідання суду 16 листопада підтвердило, що справа Володимира Балуха має суто політичний характер.

"Володя має всі підстави бути звільненим, але вже другий склад суддів це ігнорує", - пояснила вона.

У четвер, 16 листопада, Роздольненський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха і залишив його під арештом "через відсутність змін в обгрунтуванні перебування під вартою".

10 листопада в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді відбулося засідання у справі українського активіста Балуха. Під час процесу йому стало погано, йому викликали "швидку допомогу" і відвезли в лікарню.

Згідно з висновком лікаря, у Балуха гострі болі, остеохондроз поперекової частини. Брати участь в судовому засіданні він не може, йому необхідно амбулаторне лікування. Лікарі заявили, що Балух може перебувати в ізоляторі тимчасового утримання.

Напередодні Балуху продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Дружина його заперечує наявність зброї в домі.



У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.



Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який майорів на подвір'ї його будинку.