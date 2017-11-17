США перекинули в Афганістан ще 3000 військових
Близько 3 тисяч додаткових американських військ розгорнуті в Афганістані.
Про це пише AFP.
Пентагон раніше направив до Афганістану приблизно 11 000 чоловік, але в серпні Трамп санкціонував збільшення, ви запросили командиром на місці генералом Джоном Ніколсоном.
"Ми щойно завершили напрямок військ в Афганістан", - сказав генерал-лейтенант Генштабу Кеннет Маккензі в інтерв'ю журналістам.
"Нове кількість (солдат Ред.) В Афганістані зараз становить близько 14 000. Можливо, трохи вище цього, може бути трохи нижче цього, оскільки це число плаває відповідно до завдань місії", - додав він.
Додаткові війська допоможуть навчати і консультувати афганські силам безпеки, які борються з відроджуються ісламістським рухом Талібан.
Ніколсон сказав, що йому потрібно близько 16 000 військовослужбовців в Афганістані, і країни НАТО зобов'язалися допомогти в цьому.
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