Байден заявив, що був головним з питань України за Обами

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що мав повну довіру президента США Барака Обами щодо питань пов'язаних з Україною.

Про це він розказав під час виступу в університеті Пенсильванії, пише Голос Америки.

"Президенту не просто передати абсолютну владу з певного питання віце-президенту... Необхідна велика довіра, щоб президент сказав: "Ти займаєшся Іраком. Ти займаєшся Україною, Джо", - наводить слова віце-президента США Twitter сторінка Центру Байдена з дипломатії та глобальної політики при університеті Пенсильванії.

Байден, який багаторазово відвідував Україну з робочими візитами, не відкидає йомвірності балотуватися на наступних виборах президента США.