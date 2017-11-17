Мюллер видав більше десятка повісток членам кампанії Трампа

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер звернувся до більш ніж десятка колишніх чиновників передвиборної кампанії Дональда Трампа з вимогою надати документи, що стосуються будь-яких контактів з росіянами.

Про це, посилаючись на джерела, пише Bloomberg.

Як повідомили виданню особи, які побажали залишитися анонімними, повістки були видані ще в середині жовтня. За їх словами, це свідчить про те, що розслідування Мюллера жорстко проводить зв'язки між посадовими особами кампанії і Росією.

Одне з джерел описує повістку як досить звичайну спробу Мюллера забезпечити доступ слідчих до всіх матеріалів кримінальної справи. Мюллер запросив кілька нових додаткових матеріалів, але повістка не представляє собою відкриття нової лінії розслідування, сказала ця людина.

Однак, інше джерело вважає, що повістку не варто розглядати, як сигнал, що Мюллер відкриває нові лінії розслідування.

Як повідомлялось, Сенат США вимагає від зятя і радника Трампа Джареда Кушнера надання його кореспонденції з екс-радником Трампа з нацбезпеки Майклом Флінном, порталом Wikileaks і представниками РФ.