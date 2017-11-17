Аваков про "справу рюкзаків": Я вимагатиму вибачень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що його син не чинив протиправних дій - і це буде доведено в суді.



Про це він сказав у ніч на п'ятницю в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Я пишаюся своїм сином, і мій син не зробив нічого такого, за що мені було б соромно", – заявив голова МВС.



"А та маніпуляція, яка запропонована, буде зворотним чином доведена в суді, і я буду вимагати від усіх, щоб вони вибачилися", – сказав Аваков.



Як відомо, Солом'янський райсуд Києва 1 листопада обрав Олександру Авакову і ще двом фігурантам "справи рюкзаків" запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На сина Авакова надягли браслет.



Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальну провадження про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС наприкінці 2014 – на початку 2015 років. Детективи з'ясовують обставини, пов'язані з підробкою складських документів щодо поставлених рюкзаків.



Екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю і сину міністра Олександру Авакову, затриманим 31 жовтня, повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Пізніше детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину третьому затриманому – керівнику IT-компанії Turboseo Володимиру Литвину, який керує також фірмою, яка за результатами тендеру мала пошити партію рюкзаків для МВС.