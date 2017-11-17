Прем'єр пригрозив силовикам: Говоріть із бізнесом на "Ви"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попередив правоохоронців, що вони нестимуть відповідальність, якщо не припинять тиск на представників бізнесу.

Про це він заявив на "годині уряду" у Верховній Раді 17 листопада.

"Хочу подякувати вам за рішення, яке ми прийняли вчора, – 312 голосів, рішення, яке захистить український бізнес", – зазначив прем’єр.

"Я їжджу по регіонах, зустрічаюся з людьми, зустрічаюся з представниками підприємців. Перше питання у них – пресинг правоохоронної системи. Ми вмовляли працівників правоохоронної системи, говорили, що цього не треба робити, що треба по-іншому ставитися. Вони кивають мені головою одне – а роблять потім зовсім інше", – сказав він.

На думку Гройсмана, закон поставить у цьому питанні крапку. "Це правильний закон, який відновлює повагу до українських підприємців", – наголосив прем’єр.

"Я хочу звернутися до всіх правоохоронців країни. Всіх тих, хто захищає громадян України, ми поважаємо, підтримуємо, будемо захищати. Всіх тих, хто боронить нашу незалежність на сході країни, – теж", – сказав Гройсман.

"Всіх тих, хто ночами розкривають тяжкі злочини, – опери, слідчі – ми вас поважаємо. Будемо підвищувати заробітну плату, будемо все робити, щоб ви були нормально забезпечені і мали повагу від суспільства. Але це буде залежати лише від ваших дій і вашого ставлення до громадян", – продовжив він.

"Ті, які носять погони і мають відношення до контролю за бізнесом, я вас закликаю з сьогоднішнього дня говорити з бізнесом на "Ви" і з повагою. А якщо ви цього не розумієте і будете пресувати бізнес, ми дійдемо до кожного куточка країни і приведемо вас до відповідальності публічно", – заявив прем’єр.

Гройсман переконаний: "Бізнес, підприємці мають отримати врешті-решт належну повагу від держави і правоохоронної системи… Економіка, підприємці мають повагу від держави – так буде відсьогодні і надалі".

Як відомо, 16 листопада нардепи підтримали урядовий законопроект №7275, який покликаний захистити підприємців від тиску силовиків. Зокрема, він дозволяє фото- й відеофіксацію обшуків стороні захисту і зобов’язує до відеофіксації правоохоронців.