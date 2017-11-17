Саакашвілі: Спецназ викрав грузинського журналіста

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

Про це він повідомив у Facebook.

"Їм наділи мішки на голову і в наручниках відвезли в невідомому напрямку", - написав Саакашвілі.

Він додав, що Шашвіашвілі все життя був журналістом і нічим іншим, крім як збором і розповсюдженням публічної інформації не займався.

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання Шашвіашвілі в Україні скасували.

"Українська правда" звернулася з цього приводу по коментарі до Державної міграційної службі. Там пообіцяли відповісти найближчим часом.

Доповнюється....

Як відомо, 21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.