Адвокат показав, скільки грошей Янукович тримав в "Ощадбанку"

Захист Віктора Януковича заявляє, що Віктор Янукович мав на рахунках в "Ощадбанку" значно менше, ніж 1,15 мільярда доларів.

Адвокатське об'єднання "AVER LEX" поширило відповідь від "Ощадбанку" з цього приводу.

"За вимогою суду банк надав відомості, що станом на 10 листопада 2016 року на рахунках Віктора Януковича знаходилися кошти у сумі ‎31 047 676,73 грн та 87 674,04 доларів США. Тобто ніяких 1,15 млрд доларів США там не було і немає", – сказано в повідомленні.

У відповіді банку ж значиться, що 28 квітня конфіскували кошти й цінні папери, вартість яких була еквівалентна приблизно 1,2 мільярда доларів.

Зазначимо, що за нинішнім курсом 31 047 676 гривень – це близько 1 172 654 доларів. Разом із коштами на доларовому рахунку Януковича, вказаними у довідці, це склало б тепер близько 1,26 мільйона доларів.

Як відомо, влада заявляла про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича у квітні, а в вересні – про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів оточення екс-президента. Генпрокурор публікував листи "Ощадбанку" і Держказначейства на доказ зарахування коштів команди Януковича у держбюджет.

Адвокат Віталій Сердюк же веде мову про кошти особисто Віктора Януковича.

Юрист стверджує, що довідка банку спростовує "недостовірну інформацію, розповсюджену (головою правління "Ощадбанку") Андрієм Пишним".

Сердюк заявив, що службові особи Ощадбанку "здійснили службове підроблення та надали до Печерського суду чергову фейкову інформацію про існування певного доручення від президента України Віктора Януковича щодо розміщення в Ощадбанку коштів та цінних паперів".

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"Якщо це доручення не буде негайно оприлюднено на запит АО "AVER LEX", ми почнемо процедуру притягнення керівництва АТ "Ощадбанк" до кримінальної відповідальності за ст. 366 Кримінального кодексу України – за вчинення службового підроблення (внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу)", – попередив адвокат.

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Зазначимо, що за нинішнім курсом 31 047 676 гривень – це близько 1 172 654 доларів. Разом із коштами на доларовому рахунку Януковича, якщо вірити довідці, це склало б тепер близько 1,26 мільйона доларів.

8 листопада депутат-утікач Олександр Онищенко заявляв, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited. Близько 156,8 мільйонів доларів та 218,1 тисячі гривень, які належали компанії, також підпали під спецконфіскацію у справі Януковича.