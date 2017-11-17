Вибух на Солом'янці: Мосійчук розповів про деталі розслідування

Нардеп від "Радикальної партії Ляшка" Ігор Мосійчук, який постраждав внаслідок вибуху 25 жовтня в Солом'янському районі Києва заявляє, що при підготовці підриву діяли більше трьох осіб.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

За його словами, правоохоронці провели десятки експертиз і встановили що діяло більше трьох осіб.

"Наразі правоохоронці переглядають дуже великий об'єм відео з камер спостереження. Відомо, що особа, яка встановлювала вибуховий пристрій, була у мотоциклетному шоломі. Вірогідніше всього вона передала спільнику потім свій верхній одяг та шолом, а він їх передав іншим спільникам", - розповів Мосійчук.

Також він зазначив, що люди, які вчинили підрив біля телеканалу "Еспресо", моніторили територію довкола.

"Сам мопед, який підірвали, було підвезено під телеканал за 9-10 хвилин до закінчення ефіру. Людина, яка спостерігала за ситуацією навколо і привела в дію вибуховий пристрій, перебувала навпроти будівлі, де розміщений телеканал, - повідомив нардеп.

Він додав, що мопед завчасно привезли на якомусь транспортному засобі, а безпосередньо на місце підриву прикотили вже вручну.

На запитання, чи встановлені особи тих, хто вчинив замах на нього, він відповів, що "якби і були встановлені, то не став би називати їх імен до моменту затримання".

Також Мосійчук розповів про самопочуття:

"У правій нозі 5 осколків і контузія. Ледь ступаю на неї. З рукою краще", - сказав він.

"Українська правда" також поспілкувалася з дочкою Надії Тарасенко, яка постраждала від вибуху на Солом'янці під час можливого замаху на Мосійчука, Іриною Рибітською.

"Мама вдома, її виписали минулої п'ятниці. Зараз направили на обстеження. Наступного тижня поїдемо з результатами до лікаря", - розповіла Рибітська.

"Вона почувається погано, її дуже нудить, постійно болить голова. Можливо це через те, що доводиться приймати багато ліків", - додала вона.

Рибітська зазначила, що після публікацій у ЗМІ лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко передав на лікування її матері 8 тисяч гривень.

"Але потім ображений дзвонив мені, тому що я сказала, що цієї суми вистачило лише на два дні лікування. Сказав, що в нього більше немає грошей. Також дзвонив помічник Мосійчука, питав чи потрібна нам допомога, але після ствердної відповіді більше не передзвонював", - сказала дочка постраждалої.

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебували політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.