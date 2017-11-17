Порошенка просять втрутитися у ситуацію з Сінним ринком

Група народних депутатів просить президента Петра Порошенка втрутитися у ситуацію із забудової Сінного ринку у Києві.

З такою заявою виступили нардепи Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Ігор Луценко.

"Ця забудова стала символом боротьби киян проти монополістів-забудовників, які на свій розсуд розпоряджаються будь-якою історичною частиною міста, землею, суперечачи закону і Генплану. Ми б хотіли звернутися від імені киян до мера Києва, оскільки це питання знаходиться в його компетенції; звернутися до ДАБІ з вимогою зупинити дозвіл на продовження будівельних робіт", - сказала Заліщук.

"Ми чекаємо від міської мерії, від Кличка, щоб він підготував апеляцію, щоб рішення судді Кузьменко (рішення Окружного суду, яке забороняє знесення незаконного забору - ред.), Було оскаржено. Ми звертаємося до прем'єр-міністра - адже ДАБІ безпосередньо йому підпорядковується. У компетенції цих органів і людей сьогодні зупинити цю незаконну забудову", - додала вона.

Водночас Лещенко заявив, що президента Петро Порошенко уможливив таку ситуацію.

"Це неможливо в нормальній країні, але це можливо в Україні, де президент і його оточення займаються не боротьбою з корупцією, а її імітацією і подальшим зароблянням грошей як на державних потоках, так і на різних незаконних схемах. На мою думку, те, що роблять Ярема з Даниленко, було б неможливим, якби вони не отримали довіру і підтримку вищого рівня - Адміністрації президента", - вважає Лещенко.

Найєм безпосередньо звернувся до Порошенка: "Петро Олексійович, вам про цю ситуацію особисто розповіли, ви точно знаєте, що за нею стоять панови Ярема (Віталій – екс-генпрокурор – ред.) та Даниленко (Анатолій – екс-заступник Яреми – ред.). Я дуже прошу вас від імені моїх колег і киян, як киянин, будь ласка, втрутьтеся в ситуацію. Тому що будівництво є незаконним. Пана Кличко в місті в даний момент немає. Ми звернулися до Гройсмана, про ситуацію знає пан Зубко", - зазначив Найєм.

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Як повідомив "Українській правді" перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій, комунальники не зможуть виконати обіцянку мера Києва Віталія Кличка демонтувати паркан 17 листопада.

"На жаль, ми не можемо демонтувати цей паркан. Ми отримали рішення суду, в якому Департаменту благоустрою забороняється це робити", - сказав Панчій.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх 5-25-поверхових будинках.

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують натяки і погрозі від тітушок.

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.

Громада вимагає зниження висотні комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 м.