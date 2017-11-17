Найєм вимагає реакції на викриття корупції в НАЗК

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:44

Нардеп Мустафа Найєм просить Генпрокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника відреагувати на оприлюднення фактів корупції в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про відповідні запити депутат повідомив на сторінці в Facebook.

"За цей час (три дні - УП) не було проведено жодної процесуальної дії - ні допитів співробітників НАЗК, ні обшуків в приміщеннях агентства, ні виїмок документації", – пояснює Найєм.

Він також наголосив на відсутності коментарів з боку правоохоронців.

"Немає жодного коментаря Генпрокуратури щодо бездіяльності її співробітників при першому зверненні пані Соломатіної ще в жовтні цього року. Мовчать також НАБУ і САП, які мали, відповідно, ініціювати і дати дозвіл на проведення процесуальних дій", – зазначив депутат.

У запиті до генпрокурора Найєм просить Луценка розібратись із відмовою генпрокуратури у проведені розслідування за фактами, наданими Ганною Соломатіною.

Крім того, депутат звернувся до директора НАБУ Ситника із проханням відзвітувати про стадію розслідування, проведені процесуальні дії та надання охорони Соломатіній.

Як відомо, 14 листопада директор департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій.

Вона також заявила, що працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення.

В АП також заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Втім, за даними УП, детективи уже встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

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