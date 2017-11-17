Бойовики ОРЛО обстріляли будинки в Попасній

165 переглядів
П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:52

Бойовики так званої "ЛНР" відкрили артилерійський вогонь по приватному сектору міста Попасна Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди по вул. Водопровідна, вибиті вікна у будівлі Попаснянського відділу поліції, а також пошкоджено лінію електропостачання через, що без електрики залишилось 128 будинків", - повідомили в поліції.

 
 
 

Вказується, що через годину електропостачання було відновлене ремонтниками аварійної бригади.

Українська правда
Теми: Луганська область Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Попасній затримали 2 воїнів ЗСУ, які побили цивільного – штаб АТО 13 листопада 2017, 11:51
Без води готуються лишити окуповані Первомайськ і Кіровськ 9 листопада 2017, 08:39
Шахов дає 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського 4 листопада 2017, 19:26
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Луценко про "плівки Ситника": Вражає реакція журналісток на "полуничку"
Викрадених громадян Грузії привезли в аеропорт в Жулянах – нардеп
ГПУ відкрила ще одну справу проти НАБУ: Мосійчук попросив
Луценко каже, що справа у НАБУ стосується його сина
Усі новини
З перших вуст

Справжня ціна європейського брендового одягу made-in-Ukraine

здоров'я

Чому е-реєстр здатен змінити усю медичну систему України

Переселенці

Перший в Україні соціальний готель у Харкові