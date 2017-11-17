В Києві повідомили про масове мінування. Триває евакуація

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:52

До Нацполіції Києва надійшло анонімне  повідомлення про мінування 12 об'єктів, серед яких станції метро, вокзал, ТРЦ, телеканал та інші багатолюдні місця.

Про це заявили в прес-службі київської поліції.

"Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції "Дарниця", 6-ти розважальних центрів, станції метро "Либідська" та "Святошин", а також в готелі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за вказаними адресами прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.

"На даний час проводиться евакуація громадян. Інформація про вибухівку за всіма об'єктами у різних районах Києва надійшла в поліцію упродовж години", - повідомили в прес-службі.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.

Крім того, поліція встановлює осіб, які вчинили анонімні дзвінки.

Пізніше було повідомлено, що станцію "Либідська" перевірили і вибухонебезпечних предметів не виявили. Наразі станція працює у звичайному режимі.

Як відомо,10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Пізніше у Нацполіції встановили, що ці повідомлення були із сусідньої держави.

Українська правда
Теми: Київ поліція надзвичайна подія
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