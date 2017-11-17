Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 20:43

Група активістів увірвалася в Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька і зірвала концерт російського артиста Костянтина Райкіна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трансляцію зриву концерту у Facebook вів екс-голова одеського відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко.

На відео видно, що глядачі намагаються повернути артиста на сцену, який втік звідти, коли до нього почали йти активісти. Поліція намагалася вгамувати активістів.

Теми: Одеса Росія
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