Польсько-українські переговори: сторони хочуть зняти мораторій на ексгумацію

У Кракові завершилися переговори щодо кризи польсько-українських відносин. Під час них сторони погодились зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Учасники переговорів домовилися провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем’єр-міністрів щодо зняття мораторію найближчим часом.

Крім того, вони погодились продовжити роботи двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей.

"Українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники зустрічі підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Також співрозмовники обговорили підготовку до візиту президента Польщі Анджея Дуди до Харкова у грудні цього року.

В зустрічі брали участь заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв та державний секретар – керівник канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський. Зустріч відбулась за дорученням президентів Петра Порошенка та Анджея Дуди.

Як відомо, 10 листопада у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що заборона українських посадових осіб на здійснення пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України суперечить стратегічному партнерству.

Раніше Інститут національної пам’яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо української пам’ятника на кладовищі в с. Грушовичі під Перемишлем (Польща).

Своєю чергою, посол України у Польщі Андрій Дещиця заявляє, що Київ і Варшава мають спочатку знайти спільні підходи щодо місць поховань українців і поляків, а потім вирішувати складніші питання.

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона оголосить її бачення того, як будуть легалізовані українські пам'ятники на польській території і як польська держава буде відновлювати знищені пам'ятники.