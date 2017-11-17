До поліції надійшло 13 повідомлень про замінування

У п'ятницю, 17 листопада, до підрозділів поліції надійшло 13 повідомлень про замінування.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
"Одинадцять таких повідомлень зареєстровано в місті Київ та по одному в містах Львів та Херсон. Об’єктами посягань у столиці називалися телеканал "ICTV", центральний автовокзал, автовокзал "Дарниця", торгово-розважальні центри "Атмосфера", "Аладдін", "Комод", "Квадрат", "Dream Town", універмаг "Україна" та станції "Либідська", "Святошин" й "Дніпро" Київського метрополітену, у місті Львів – Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада", - повідомив Аброськін.
"Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. "Мінери" дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія", - наголосив він.
Як відомо, 17 листопада 2017 року до Нацполіції Києва надійшло анонімне повідомлення про мінування 12 об'єктів, серед яких станції метро, вокзал, ТРЦ, телеканал та інші багатолюдні місця.
Vyacheslav Abroskin
17 листопада 2017, 23:10
Сьогодні упродовж дня до підрозділів поліції надійшло 13 повідомлень про замінування. Одинадцять таких повідомлень зареєстровано в Києві та Більше
по одному в містах Львів та Херсон. Об’єктами посягань у столиці називалися телеканал “ICTV”, центральний автовокзал, автовокзал “Дарниця”, торгово-розважальні центри “Атмосфера”, “Аладдін”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, універмаг “Україна” та станції “Либідська”, “Святошин” й “Дніпро” Київського метрополітену, у місті Львів – Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада.
Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. ”Мінери” дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія.
Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб по дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету - на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде. Правоохоронні органи на варті безпеки громадян та робитимуть все можливе, аби спокій та відчуття захищеності й надалі не лишали українців.
Просимо із розумінням ставитися до заходів безпеки та не піддаватися на провокації.
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