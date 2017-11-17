До поліції надійшло 13 повідомлень про замінування

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 23:47

У п'ятницю, 17 листопада, до підрозділів поліції надійшло 13 повідомлень про замінування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Одинадцять таких повідомлень зареєстровано в місті Київ та по одному в містах Львів та Херсон. Об’єктами посягань у столиці називалися телеканал "ICTV", центральний автовокзал, автовокзал "Дарниця", торгово-розважальні центри "Атмосфера", "Аладдін", "Комод", "Квадрат", "Dream Town", універмаг "Україна" та станції "Либідська", "Святошин" й "Дніпро" Київського метрополітену, у місті Львів – Галицький районний суд, а в місті Херсон – міськрада", - повідомив Аброськін.

"Поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. "Мінери" дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія", - наголосив він.

Як відомо, 17 листопада 2017 року до Нацполіції Києва надійшло анонімне повідомлення про мінування 12 об'єктів, серед яких станції метро, вокзал, ТРЦ, телеканал та інші багатолюдні місця.

Теми: поліція Київ
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