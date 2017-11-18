Хакери викрали персональні дані учасників АТО - Кіберполіція

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Субота, 18 листопада 2017, 01:53

Хакери викрали персональні дані учасників АТО, зламавши комп'ютер підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

"Ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Зараз ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки", – заявив начальник департаменту Кіберполіції Сергій Демедюк.

"Користувач соцмережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО", - повідомив Демедюк.

Кіберполіція визначає шляхи ураження комп’ютера вірусом та встановлює причетних до хакерства.

Як повідомлялося, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Теми: поліція АТО
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