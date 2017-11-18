ОБСЄ зафіксувала вибухи біля Донецької фільтрувальної станції

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Субота, 18 листопада 2017, 02:45

Спостережна місія ОБСЄ 15 та 16 листопада зафіксувала вибухи біля Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляється у звіті на сайті організації від 17 листопада.

"СММ вважає, що снаряд летів з півдня на північ, і наступний вхідний вибух зафіксовано дуже близько до камери СММ на Донецькій фільтрувальній станції о 02:18 15 листопада. О 19:36 16 листопада та ж камера записала снаряд у польоті з південного заходу на північний схід і подальший вибух, близький до камери", - йдеться у звіті.

Раніше в ОБСЄ заявили, що обстріли Донецької фільтрувальної станції загрожують екологічною катастрофою.

Як відомо, 15 листопада СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі.

Теми: ОБСЄ Донбас
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