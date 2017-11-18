Затриманого у Білорусі журналіста Шаройка відвідав український консул

158 переглядів
Субота, 18 листопада 2017, 03:10

Кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, якого затримали у Білорусі, відвідав український консул.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко, передає Укрінформ.

"Наскільки нам відомо, консул України відвідав Павла і є певний публічний збір інформації", - заявив Томіленко.

"Ми пропонуємо об'єднати зусилля Національного радіо, де Павло працює штатним кореспондентом, і МЗС України для залучення незалежного кваліфікованого адвоката", - сказав голова НСЖУ.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла зв’язатися з Шаройком.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Теми: ЗМІ Білорусь шпигунство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Facebook представила конкурента YouTube 17 листопада 2017, 18:26
МЗС каже, що знає про затримання журналіста, у Білорусі – не коментують 17 листопада 2017, 12:05
У Білорусі затримали українського журналіста за "шпигунство" 17 листопада 2017, 11:06
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Хакери викрали персональні дані учасників АТО - Кіберполіція
ООН затвердила рекомендації Україні щодо ситуації з правами людини
До поліції надійшло 13 повідомлень про замінування
Польсько-українські переговори: сторони хочуть зняти мораторій на ексгумацію
Усі новини
Книги

Катерина Калитко – лауреатка премії Конрада

гастро-тур

Boho – новый ресторан паназійської кухні

скандал

Шахісткам дозволили не одягати хіджаб під час чемпіонату світу в СА