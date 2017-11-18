Омелян розповів про прогрес у переговорах з Ryanair

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Субота, 18 листопада 2017, 03:49

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, як проходить процес переговорів з ірландською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

"У нас просто зараз знялося з публічного обговорення питання Ryanair, але робота йде, прогрес є, прогрес хороший. І я вірю в те, що вони будуть літати в Україні", - підкреслив міністр в ефірі 5 каналу.

"У найближчий рік я очікую появу ще кількох авіаперевізників в Україні", - додав політик.

Раніше Володимир Омелян заявив, що ірландський авіаперевізник Ryanair зайде в Україну не пізніше осені 2018 року.

Як відомо, у липні компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника – МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Теми: Омелян Мінінфраструктури авіа
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