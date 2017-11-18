РФ знову заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії

Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала японський проект резолюції щодо продовження роботи спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Про це повідомляє AP.

Проект резолюції, запропонований Японією, мав продовжити роботу Об'єднаного слідчого механізму під керівництвом ООН на 30 днів, щоб дати час для переговорів щодо більш широкого компромісу. Однак, РФ скористалася правом вето.

"Росія витрачає наш час, Москва не погодиться на механізм, який може довести використання хімічної зброї її союзником, сирійським режимом", - заявила представник США при ООН Ніккі Хейлі.

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже 11 разів ветувала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН. Крім РФ, проти японського проекту проголосувала Болівія, а Китай утримався.

Як відомо, Японія висунула свою пропозицію після того, як РФ у четвер заблокувала резолюцію США.