Держдеп США схвалив продаж Польщі систем "Patriot" на $10,5 мільярдів

Державний департамент США схвалив постачання Польщі протиракетних систем "Patriot" на суму $10,5 мільярдів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону.

"Ця угода дозволить Польщі проводити спільні повітряні навчання і протиракетні операції з союзниками НАТО: Нідерландами, Німеччиною, Іспанією і Грецією, які також мають на озброєнні ракети "Patriot", - заявили у Держдепі.

Остаточне рішення про продаж ракет Польщі має схвалити Конгрес США.

Як відомо, раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич заявив, що перші ракетні комплекси "Patriot" з'являться в країні у 2019 році.