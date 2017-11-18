В аеропорту "Київ" влаштували пікет проти викрадення грузинів

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Субота, 18 листопада 2017, 10:56

У приміщенні аеропорту "Київ" (Жуляни) усю ніч проходив протест проти викрадення грузинів, яких було видворено з України. 

Про це повідомив екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі. 

"Протест небайдужих громадян проти викрадення журналістів і героїв війни проходив всю ніч", - зазначив він. 

 
 
Фото - FB Михеіла Саакашвілі

Як відомо,  21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії. 

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання журналіста грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі в Україні скасували. 

17 листопада Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста Шашвіашвілі та двох його друзів.  

У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".  

Українська правда 

Теми: Саакашвілі Київ Грузія
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