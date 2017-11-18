Суд дозволив НАБУ вилучити документи про майно Насірова 

Національне антикорупційне бюро отримало дозвіл суда на вилучення численних документів про майно відстороненого голови ДФС Романа Насірова із реєстру декларацій НАЗК.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду м. Києва від 19 липня 2017 року, пише "Марлін".

Зокрема, суд ухвалив надати детективам доступ до декларацій та змін до них за 2015-2016 роки разом з усіма персональними даними, а також до копій листів Насірова до Нацагентства.

Згідно ухвали суду, на думку детективів, Роман Насіров, діючи умисно свідомо, не зазначив у деклараціях за попередні два роки квартири, розташовані за адресами 5 City Tower, 3 Limeharbour, London, UK E14 9LS та 22 Fallowfield, Six Acres Estate Lennox Road, London, N4 3PA.

Нерухомість фактично належить Насірову на підставі договорів довгострокової оренди - лізхолду.

"Тим самим голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вчинив дії щодо подання завідомо недостовірних відомостей у декларації", - підсумували детективи.

Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

6 березня 2017 року Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про відсторонення голови ДФС Романа Насірова.

Українська правда