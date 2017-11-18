Суд дозволив НАБУ вилучити документи про майно Насірова 

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Субота, 18 листопада 2017, 12:33

Національне антикорупційне бюро отримало дозвіл суда на вилучення численних документів про майно відстороненого голови ДФС Романа Насірова із реєстру декларацій НАЗК.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду м. Києва від 19 липня 2017 року, пише "Марлін".  

Зокрема, суд ухвалив надати детективам доступ до декларацій та змін до них за 2015-2016 роки разом з усіма персональними даними, а також до копій листів Насірова до Нацагентства.

Згідно ухвали суду, на думку детективів, Роман Насіров, діючи умисно свідомо, не зазначив у деклараціях за попередні два роки квартири, розташовані за адресами 5 City Tower, 3 Limeharbour, London, UK E14 9LS та  22 Fallowfield, Six Acres Estate Lennox Road, London, N4 3PA.

Нерухомість фактично належить Насірову на підставі договорів довгострокової оренди - лізхолду. 

"Тим самим голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вчинив дії щодо подання завідомо недостовірних відомостей у декларації", - підсумували детективи.

Як відомо,  в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

6 березня 2017 року Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про відсторонення голови ДФС Романа Насірова.

Українська правда 

Теми: Насіров суд
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