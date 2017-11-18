Маршрут кортежа Путіна у Петербурзі "мінували" 50 разів

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Субота, 18 листопада 2017, 12:45

Від "телефонних терористів" надійшло близько 60 дзвінків, які повідомляли орієнтовно про 50 вибухових пристроїв, закладених в тому числі на шляху проходження кортежу президента РФ Володимира Путіна і на об'єктах поруч з місцями, які Путін мав відвідати.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, дзвінки надходили з-за кордону, жодне повідомлення про мінування не підтвердилося, "телефонних терористів" наразі не встановлено. 

"Рано чи пізно буде встановлено (хто погрожував вибухами) і рано чи пізно їх, звичайно, знайдуть", - додав Пєсков.

Він зазначив, що Путін був проінформований про дзвінки з погрозами, але вони не вплинули на графік президента, який був запланований.

Теми: Путін Росія тероризм
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