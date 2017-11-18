Штаб: У зоні АТО загинув військовий, ще один зазнав поранень

261 перегляд
Субота, 18 листопада 2017, 14:55

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО під Троїцьким загинув один український військовий, ще один отримав поранення під Мар’їнкою.

Про це на брифінгу 18 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, протягом п'ятниці бойовики здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО, провели14 мінометних обстрілів позицій ЗСУ та випустили понад 100 снарядів.

 

Зокрема, на луганському напрямку бойовики вели вогонь 18 разів, зі 120-мм та 82-мм мінометів - в районі Кримського, Залізного, Трьохізбенки, Луганського, Троїцького та Новозванівки. 

Біля Світлодарська, Золотого, Новолуганського та Троїцького бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. 

На донецькому напрямку було зафіксовано 7 прицільних обстрілів, найгарячіше було під Павлополем. Біля Мар’їнки та Авдіївки вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї. 

Українська правда 

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кіберполіція встановила власника комп'ютера, з якого викрали персональні дані учасників АТО 18 листопада 2017, 10:25
Доба в АТО: 25 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув 18 листопада 2017, 07:03
Хакери викрали персональні дані учасників АТО - Кіберполіція 18 листопада 2017, 01:53
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В Одесі під час протесту розбили голову начальнику поліції
Штаб: У зоні АТО загинув військовий, ще один зазнав поранень
До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського
Викривальниця НАЗК позиватиметься до Луценка та САП
Усі новини
мандри

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

дослідження

У чому ж справжня магія Гаррі Поттера?

Лайфхаки

Де шукати одяг нестандартних розмірів