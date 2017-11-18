В Одесі під час протесту розбили голову начальнику поліції
В Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.
Про це повідомляє "Думська".
"Начальник одеської поліції Дмитро Головін отримав травму в ході зіткнень з протестуючими - йому розбили голову", - пише видання.
Близько 13 години учасники протесту зняли ворота Літнього театру. Головін спробував заспокоїти людей, проте його почали штовхати. Після цього поліцейські заступилися за начальника та сталося кілька зіткнень.
О 13:40 активісти підперли дверима Літнього театру вхід в мерію.
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