"Динамо" на виїзді здолало "Зірку" і наблизилося до "Шахтаря"

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" у матчі на виїзді здолало "Зірку" з Кропивницького з рахунком 2:0.

Усі голи У цьому матчі було забито у першому таймі. На 23-й та 31-й влучні удари головою Дьємерсі Мбокані оформили для "Динамо" три очки.

Окрім двох забитих голів кияни мали ще кілька моментів, щоб збільшити рахунок, але вдало грав голкіпер "Зірки" Паст. До того ж двічі ворота господарів поля рятувала стійка воріт.

Після 16 турів "Динамо" набрало 32 очки і посідає друге місце. Після поразки донецького "Шахтаря" від "Олександрії" відставання киян від "гірників" скоротилося до чотирьох очок.

Українська правда