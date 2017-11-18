Поліція: У сутичках в Одесі постраждали 6 правоохоронців

4068 переглядів
Субота, 18 листопада 2017, 16:41

У сутичках в Одесі під час протесту проти забудови в Міському саду травми отримали 6 поліцейських.

Про це повідомила прес-служба одеської поліції.

"В Одесі під час акції з недопущення будівництва на території міського саду м. Одеса група осіб в балаклавах спровокувала конфлікт з поліцейськими. Тілесні ушкодження отримали шість правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника одеської поліції Дмитра Головіна, жоден з протестувальників не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 "Хуліганство". Також правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за за ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Водночас одеське видання "Траса E-95" зазначає, що в ході сутичок сторони протистояння застосовували палиці, сльозогінний газ та вибухові пакети.

Як повідомлялося, 18 листопада в Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.

Теми: Одеса поліція мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Одесі під час протесту розбили голову начальнику поліції 18 листопада 2017, 14:59
Оприлюднили ймовірну причину пожежі у таборі "Вікторія" 17 листопада 2017, 23:27
Активісти зірвали концерт Райкіна в Одесі 17 листопада 2017, 20:43
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
СБУ: Затримано причетного до вбивства редактора російського "Форбса"
В Україну суне мокрий сніг з дощами
В Одесі під час протесту розбили голову начальнику поліції
Штаб: У зоні АТО загинув військовий, ще один зазнав поранень
Усі новини
резонанс

"Не додумуйте!" Учителька року-2016 обурилася на журналістів

Книги

Катерина Калитко – лауреатка премії Конрада

Відео

Що варто нагадати собі у Міжнародний день відмови від куріння