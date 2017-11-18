У Зімбабве сотні тисяч вийшли на марш за відставку Мугабе

У Зімбабве сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента Роберта Мугабе.

Як повідомляє Reuters, генеральний секретар Асоціації ветеранів національно-визвольної війни Зімбабве Віктор Матемаданда закликав учасників мітингів проти Мугабе відправитися до місця його проживання.

Учасники маршу попрямували до резиденції Мугабе Blue Roof, "співали, танцювали і обіймали солдатів в захваті від очікуваного завершення його 37-річного правління", пише ЗМІ.

Як пише "Daily Mail", натовп рухався до резиденції Мугабе з гаслами "Геть диктатора" і "Мугабе, наша країна - не твоя власність".

Також повідомляється, що акція на підтримку відставки Мугабе відбулася у Великобританії: сотні людей зібралися за межами посольства в центрі Лондона, закликаючи лідера Зімбабве скласти повноваження.

Разом з тим, за даними ЗМІ, розповсюджується інформація про те, що 93-річний Мугабе залишив країну.

Один з охоронців Мугабе повідомив, що той покинув свою резиденцію, яка тепер зайнята лише військовими. В останній раз Мугабе був помічений приблизно о 6:53 суботи, і з того часу його телефон недоступний.

"Один з племінників диктатора повідомив "MailOnline", що Мугабе "втомився, вражений і сумний" і відчайдушно просить членів своєї сім'ї порадитися про те, чи має він піти у відставку", - пише видання.

Як відомо, 15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовникапідконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити 93-річного президента.

Військові, які захопили Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

У свою чергу Мугабе після зустрічі з генералами, які захопили контроль над країною, заявив, що відмовляється піти у відставку.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

Українська правда