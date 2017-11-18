Трампу запропонують виділити грант у $47 млн на зброю для України - ЗМІ

Президенту США Дональду Трампу запропонують рекомендацію щодо фінансування та продажу протитанкових ракет українському уряду.

Цей крок спрямований на стримування агресії з боку проросійських сепаратистів, заявив у інтерв'ю ABC News офіційний представник Держдепартаменту США.

"Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення грантового пакету у розмірі 47 мільйонів доларів уряду України на купівлю американської оборонної зброї, включаючи потужні протитанкові ракети Javelin", - йдеться у повідомленні.

Якщо Трамп схвалить цю збройну угоду, це буде серйозна зміна партійної платформи республіканців. Коли Трамп був кандидатом у президенти, до неї було внесено поправки, за якими підтримку України "летальною оборонною зброєю" замінили більш розмитим визначенням "належна допомога", відзначає ABC News.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр оборони генерал Джеймс Меттіс з червня обговорюють питання озброєння України. Вони наполегливо рекомендують виділити фінансування та продати Україні протитанкові ракети.

Повідомляється, що схвалити продаж протитанкових ракет повинні Дональд Трамп та Конгрес США. За словами представника Держдепу, у найближчі тижні відбудеться зустріч, присвячена обговоренню цієї теми.

Нагадаємо, у Сенаті США кажуть про зміну політики уряду щодо надання Україні оборонних озброєнь.

"За попередньої президентської адміністрації США не планували відправляти Україні оборонні озброєння, зараз це змінюється", - заявив нещодавно сенатор-республіканець Джим Інгофф.

Європейська правда