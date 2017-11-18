У Держдумі РФ відкрили виставку з портретом Захарченка

У Держдумі Росії відкрили виставку з портретами ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка та президента Сирії Башара Асада.

Про це повідомляє видання Держдуми "Парламентська газета".

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Виставка має назву "Майбутнє починається в минулому. Росія - мир. Сирія. Донбас".

Також тут представлені портрети президента Росії Володимира Путіна та депутатів Держдуми Іосіфа Кобзона і Геннадія Зюганова.

парламентская газета

парламентская газета

Картини намалювала художниця із Донецька Тетяна Пономаренко-Левераш.

парламентская газета