У Держдумі РФ відкрили виставку з портретом Захарченка

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Субота, 18 листопада 2017, 20:07

У Держдумі Росії відкрили виставку з портретами ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка та президента Сирії Башара Асада.

Про це повідомляє видання Держдуми "Парламентська газета".

 
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Виставка має назву "Майбутнє починається в минулому. Росія - мир. Сирія. Донбас".

Також тут представлені портрети президента Росії Володимира Путіна та депутатів Держдуми Іосіфа Кобзона і Геннадія Зюганова.

 
парламентская газета
 
парламентская газета

Картини намалювала художниця із Донецька Тетяна Пономаренко-Левераш.

 
парламентская газета
 
парламентская газета

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