У Держдумі РФ відкрили виставку з портретом Захарченка
У Держдумі Росії відкрили виставку з портретами ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка та президента Сирії Башара Асада.
Про це повідомляє видання Держдуми "Парламентська газета".
Виставка має назву "Майбутнє починається в минулому. Росія - мир. Сирія. Донбас".
Також тут представлені портрети президента Росії Володимира Путіна та депутатів Держдуми Іосіфа Кобзона і Геннадія Зюганова.
Картини намалювала художниця із Донецька Тетяна Пономаренко-Левераш.
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