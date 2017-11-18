Активісти прийшли до маєтку Порошенка спитати про зниклого добровольця

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Субота, 18 листопада 2017, 21:48

Учасники "Руху визволення" приїхали до маєтку президента Петра Порошенка з вимогою пояснити, де перебуває зниклий доброволець батальйону "Донбас" Вано Надірадзе.

Про повідомили на FB-сторінці руху.

"Приїхали до маєтку Порошенка. Якщо керівники СБУ, МВС та Прикордонної служби не можуть пояснити, що сталося з Вано Надірадзе, керівник держави має відповісти", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як люди декілька разів стукають у металеві двері, проте їм не відчиняють.

Як відомо, позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Також екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".

Українська правда

Теми: Порошенко
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