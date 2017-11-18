Матіос: У Харківському університеті Повітряних сил годують тарганами

1787 переглядів
Субота, 18 листопада 2017, 22:59

Військові прокурори виявили тарганів у їжі, яку подають у Харківському національному університеті Повітряних сил.

Про це написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook.

"Військові прокурори Харківського гарнізону, у зв'язку із розслідуванням розкрадань в Харківському національному університеті Повітряних сил йшли не на склади боєприпасів <…> а в курсантську їдальню. Виявляється, що так харчуються майбутні військові льотчики", - написав Матіос, коментуючи фото з тарганом у їжі.

 
 

Також головний військовий прокурор зазначив, що у суботу затримали заступника керівника вишу.

Раніше, 17 листопада Військова прокуратура затримала начальника університету генерал-майора Алімпієва А. М. за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

Зараз вирішується, яку міру запобіжного заходу обрати затриманим.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Польща офіційно підтвердила початок дії "чорного списку" українців
МЗС: заборона на в'їзд Шеремети до Польщі порушує домовленості з Варшавою
Трампу запропонують виділити грант у $47 млн на зброю для України - ЗМІ
СБУ: Затримано причетного до вбивства редактора російського "Форбса"
Усі новини
гід

Де їсти, пити і розважатися в Берліні

дослідження

У чому ж справжня магія Гаррі Поттера?

Лайфхаки

Де шукати одяг нестандартних розмірів