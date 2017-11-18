Під Адміністрацією президента підпалили шини
Активісти "Руху визволення" підпалили шини під Адміністрацією президента.
Відповідне відео є на FB-сторінці руху.
На відео також видно, як люди підбігають до білого мікроавтобуса та намагаються його перевернути. Вони стверджували, що цей бус стежив за ними від маєтку президента Петра Порошенка.
У ситуацію втрутився нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв, який попросив чоловіка у машині пред’явити посвідчення. Чоловік пред’явив посвідчення Служби безпеки України міста Києва, після чого Соболєв попросив людей пропустити бус. Чоловіки послухались нардепа.
Раніше у суботу активісти "Руху визволення" їздили до маєтку Порошенка в Київській області, щоб дізнатися, де перебуває зниклий доброволець батальйону "Донбас" Вано Надірадзе.
Як відомо, позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.
Також екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.
В СБУ згодом заявили, що спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення ухвалено на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що "діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України".
Українська правда
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