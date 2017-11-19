Ердоган засумнівався в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поставив під сумнів питання довіри до НАТО.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган заявив, що в період максимальної загрози з території Сирії керівництво НАТО в 2015 році прийняло рішення відкликати ракетно-зенітні системи з Туреччини і, на думку турецького лідера, дало зрозуміти, що не надасть підтримки Анкарі в разі атаки.

"Коли ж Туреччина почала переговори щодо закупівлі російських комплексів С-400 з метою зміцнення системи ППО, ряд провідних країн НАТО почали критикувати Анкару", - додав він, зазначивши, що все це підтверджує наявність проблем всередині НАТО.

При цьому президент Туреччини заявив, що Анкара має повне право на запобігання загрозам національній безпеці, яка, на його думку, надходить, зокрема, від курдських організацій PYD і PKK.

Ердоган пообіцяв, що Туреччина не тільки завершить операцію в Ідлібі, а й "звільнить від терористів" сирійські райони Афрін і Мюнбіч, контрольовані PYD.

"Туреччина завдасть удари по джерелах загрози нацбезпеки і в сусідньому Іраку, в тому числі в районі Кандиль", - підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відкликає своїх військових із навчань НАТО у Норвегії, оскільки його та Мустафу Кемаля Атаюрка, якого у Туреччині вважають засновником сучасної держави, зобразили ворогами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал. Норвегія теж вибачилась перед Ердоганом. Офіцера, який зобразив Ердогана у ролі ворога, звільнили.

Як повідомлялось, Ердоган відкинув вибачення НАТО.