Путін звинувачує Браудера в трьох вбивствах

Президент Росії Володимир Путін звинуватив британського бізнесмена Вільяма Браудера в тому, що він "серійний вбивця".

Про це пише The Guardian, посилаючись на судові документи, які опинилися в розпорядженні видання.

Згідно з документами, російські державні слідчі назвали Браудера, керівника лондонського хедж-фонду, підозрюваним у скоєнні таємничих вбивств трьох осіб.

Всі три вбивства пов'язані з розкраданням в розмірі понад 230 мільйонів доларів США, в якому, як вважають, замішані російські чиновники, - злочином, який було викрито юристом фонду Сергієм Магнітським.

У документах суду викладається інформація про розслідування трьох пов'язаних смертей, які слідчі "знайшли підстави вважати такими, що мають насильницький характер і що сталися внаслідок навмисних дій".

У документах названі імена жертв: Октай Гасанов (63 роки), Валерій Курочкін (55 років) і Сергій Коробейніков (67 років).

Всі троє були пов'язані з організованою злочинною групою і, як стверджується, сприяли податковому шахрайству.

Гасанов був знайдений мертвим у своїй московській квартирі в жовтні 2007 року, а причина його смерті залишається невідомою, оскільки розтин не проводився.

Курочкін був знайдений мертвим біля аеропорту "Бориспіль" в квітні 2008 року.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, він помер від цирозу. Курочкін їздив в Україну в березні 2008 року з іншими членами злочинної групи, які, як вважається, були пов'язані з шахрайством. Назад повернулися всі, окрім Курочкіна.

Шість місяців потому, 24 вересня, Коробейніков помер в результаті падіння з високої будівлі, "що будувалася за невизначених обставин". У документах сказано, що він, ймовірно, був скинутий.

Сергій Коробейников та багатоквартирний будинок, з якого він упав (Сторінка з документів слідства).

Як відомо, Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних до порушень прав людини. У жовтні цього року до "акту Магнітського" приєдналася Канада.

16 листопада так званий "Закон Магнітського" прийняв парламент Литви.

Раніше Росія намагалася внести Браудера в базу Интерполу, але запит було відхилено.