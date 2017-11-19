Міноборони Польщі: Росія готується до війни

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Неділя, 19 листопада 2017, 06:02

Нещодавні російські масштабні військові навчання "Запад-2017" свідчать про підготовку РФ до наступальних операцій.

Таку думку під час перебування у Канаді висловив міністр оборони Польщі Антоній Мацаревич, повідомляє Укрінформ.

"Навчання "Запад-2017" закінчилися два місяці тому. Вони відбувалися у просторі між Північним льодовитим океаном і Чорним морем та залучали навіть пуски балістичних ракет "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки. Росіяни готувалися не до оборони, а до агресії", - сказав Мацаревич.

Він наголосив, що йдеться не про нову Холодну війну, а саме про підготовку до гарячого протистояння.

"З цієї точки зору Польща має погодитися із припущенням, що це не нова Холодна війна, а уведення до гарячої війни", - зазначив міністр оборони.

Як повідомлялось, Північноатлантичний альянс звинуватив Росію у введенні в оману НАТО масштабом своїх військових навчань "Захід-2017" та у порушенні правил, які направлені на зменшення напруженості між Москвою та західними країнами.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Теми: Польща Росія НАТО
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