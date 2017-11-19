Доба в АТО: 30 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

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Неділя, 19 листопада 2017, 07:39

За минулу добу противник провів 30 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України по усій лінії зіткнення. У результаті ворожих обстрілів 4 військовослужбовці сил АТО було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Ситуація у районі проведення АТО ускладнюється. Російсько-окупаційні війська продовжують поступово збільшувати кількість обстрілів на різних ділянках лінії зіткнення та вести прицільний вогонь по оборонних укріпленнях Збройних Сил України.

На Луганському напрямку, застосовуючи 120-ти і 82-мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю та озброєння БМП, ворог неодноразово обстрілював захисників Луганського, що на Світлодарській дузі.

З мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї бив по оборонцях Новотошківського та Новоолександрівки.

Поблизу Кримського і Золотого застосовано стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку близько десяти мін різних калібрів противник випустив неподалік Павлополя. Застосовуючи піхотне озброєння, російські найманці також неодноразово порушували перемир’я у передмісті Авдіївки та на підступах до Пісків.

Під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО у районі Зайцевого

Як повідомляють у штабі, у переважній більшості випадків захисники України відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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