Доба в АТО: 30 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено
За минулу добу противник провів 30 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України по усій лінії зіткнення. У результаті ворожих обстрілів 4 військовослужбовці сил АТО було поранено.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Ситуація у районі проведення АТО ускладнюється. Російсько-окупаційні війська продовжують поступово збільшувати кількість обстрілів на різних ділянках лінії зіткнення та вести прицільний вогонь по оборонних укріпленнях Збройних Сил України.
На Луганському напрямку, застосовуючи 120-ти і 82-мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю та озброєння БМП, ворог неодноразово обстрілював захисників Луганського, що на Світлодарській дузі.
З мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї бив по оборонцях Новотошківського та Новоолександрівки.
Поблизу Кримського і Золотого застосовано стрілецьку зброю.
На Донецькому напрямку близько десяти мін різних калібрів противник випустив неподалік Павлополя. Застосовуючи піхотне озброєння, російські найманці також неодноразово порушували перемир’я у передмісті Авдіївки та на підступах до Пісків.
Під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО у районі Зайцевого
Як повідомляють у штабі, у переважній більшості випадків захисники України відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.
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