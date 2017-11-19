У Криму прокуратура "попередила" активіста про відповідальність за масові заходи

В анексованому Криму прокуратура вручила застереження кримськотатарському активісту Абдуллаху Якубову про те, щоб він не порушував закон про проведення масових заходів.

Про це адвокат Еміль Курбедінов повідомив увечері 18 листопада.

"На даний момент прокуратура вручає застереження Абдуллаху Якубову, нібито щоб він не порушував закон про проведення масових заходів. Застереження людині, яка хоче просто працювати чесно, облагороджувати місто, в якому живе і відстоює своє право на приватний і чесний бізнес", - зазначив він.

Курбедінов також заявив, що зараз "влада" Криму намагається "віджати" бізнес Якубова.

"Абдуллах - місцевий громадський активіст, брат відомого кримськотатарського художника, його відео-стріми з місць обшуків і арештів, судів і пікетів міг бачити багато хто", - додав адвокат.

Сам Якубов згодом зазначив: "Я офіційно хочу заявити, ніякий мітинг я не організовую, а лише збір підписів, який буде проходити у приміщенні кафе".

"Прокуратура вручила "застереження", щоб 19 листопада на заході щодо збору підписів не було протизаконних дій з мого боку. Я запевнив, що мітингу не буде, а лише збір підписів, прокурор сказала що це можна", - повідомив Якубов.

Українська правда