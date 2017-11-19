Соломатіна попросила у НАБУ охорону

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Неділя, 19 листопада 2017, 12:21

Керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що написала заяву до НАБУ про надання їй охорони. 

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Громадському".

На зустріч Соломатіна також прийшла з охоронцем.

"Я написала заяву в НАБУ, щоб мені надали охорону. Це не одна людина, це 5 людей, які мене сьогодні охороняють", - заявила вона. 

Соломатіна додала, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули. При цьому на питання, чи були на її адресу погрози, щоб попросити про охорону, Соломатіна заявила: "Поки що погроз не було".

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю НАЗК  Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

В АП заперечують інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Згідно з довідкою за результатами перевірки стану організації роботи в департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя, яка є у розпорядженні УП,  НАЗК дійсно уникало перевірки декларацій найвищих посадовців держави.

Теми: НАЗК корупція НАБУ
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