Соломатіна попросила у НАБУ охорону
Керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що написала заяву до НАБУ про надання їй охорони.
Про це вона повідомила в інтерв'ю "Громадському".
На зустріч Соломатіна також прийшла з охоронцем.
"Я написала заяву в НАБУ, щоб мені надали охорону. Це не одна людина, це 5 людей, які мене сьогодні охороняють", - заявила вона.
Соломатіна додала, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули. При цьому на питання, чи були на її адресу погрози, щоб попросити про охорону, Соломатіна заявила: "Поки що погроз не було".
Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.
Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.
В АП заперечують інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.
Згідно з довідкою за результатами перевірки стану організації роботи в департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя, яка є у розпорядженні УП, НАЗК дійсно уникало перевірки декларацій найвищих посадовців держави.
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