У НАЗК Корчак заробляє близько 100 тисяч, премії сягають 450%

У першому півріччі 2017 року середній розмір зарплати голови НАЗК Наталії Корчак склав 100,7 тис. грн. на місяць проти 143,6 тис. у минулому році.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції від вересня 2017 року, інформує "Точно", прект "Радіо Свобода".

Середньомісячна зарплата заступника голови НАЗК цьогоріч склала 76,8 тис. грн, членів НАЗК - 69-76,4 тис. грн.

Відповідно до звіту, премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався залежно від посад працівників – від 25-200% посадового окладу у червні до 450% - у грудні 2016 року.

У липні 2016 року Корчак нарахували 165,5 тис. грн. премії. У середньому премія голови НАЗК становила 49,3 тисячі гривень на місяць.