У Криму заявили, що повторний референдум є "безглуздим"

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Неділя, 19 листопада 2017, 13:56

У Криму заявили, що проведення повторного референдуму про статус Криму є "безглуздим".

Про це заявив віце-спікер кримського "парламенту" Ремзі Ільясов, пише РІА "Новости".

"Новий референдум не потрібен і є безглуздим. Ми отримаємо той самий результат. "Референдум", що відбувся у березні (2014 р.- ред.), довів волю і прагнення кримчан жити в Росії", - заявив Ільясов.

Раніше один із засновників партії "Яблуко" Григорій Явлінський заявив, що як майбутній кандидат у президенти РФ виступає за організацію міжнародної конференції і нового референдуму з питання приналежності Криму, щоб кримчани "проголосували в умовах нормального референдуму, який визнають у всьому світі". 

Як відомо, 24 жовтня Ксенія Собчак, яка претендує на пост президента РФ, заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український, а Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією півострова.

Згодом Собчак запропонувала провести в анексованому Криму новий референдум.

Теми: Крим анексія Росія референдум
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