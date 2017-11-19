АТО: Стан одного пораненого військового – важкий

Минулої доби внаслідок обстрілів поранення отримали 4 військові Збройних сил України, стан одного з них - важкий.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає Інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"Внаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Четверо бійців зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку противника. Зокрема, по одному військовослужбовцю поранено неподалік Водяного, Пісків, Золотого та Новотошківського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан трьох поранених - задовільний, а одного - важкий.

Також повідомляється, що збільшилася кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

"Противник і надалі веде прицільний вогонь по укріпленнях Збройних сил України із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, окупанти відкривали вогонь із танка, 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП", - зазначили у Міноборони.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила, що незаконні збройні формування продовжують обстрілювати з артилерійських гармат околиці селища Водяне.

"Зокрема і житла мирних мешканців, про що свідчать матеріали фотофіксації офіцерів-спостерігачів спостережної групи "Маріуполь". Окупант і далі підло використовує тут артилерійські системи великого калібру, обстрілюючи мирних мешканців", - наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу незаконні збройні формуванні провели 30 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України по усій лінії зіткнення, у результаті яких 4 українські військовослужбовці отримали поранення.